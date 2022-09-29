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الخميس، 29-09-2022 11:35 م

الملك يهنئ ولي العهد السعودي بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء

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الوكيل الاخباري - بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة لأخيه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء.

وأعرب جلالته، في البرقية، عن خالص التهاني وأصدق المشاعر الأخوية لسمو الأمير محمد بن سلمان، متمنيا لسموه التوفيق والسداد في خدمة المملكة العربية السعودية وشعبها العزيز، في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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