المناصير : 25% ارتفاع حجوزات الصالات بسبب حفلات التخرج

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي



قال نقيب قاعات وصالات الأفراح ومكاتب تنظيم الحفلات "تحت التأسيس" مأمون المناصير ، اليوم الثلاثاء أن هناك زيادة ملحوظة في حجوزات صالات الأفراح لغايات حفلات التخرج، بنسبة تصل إلى 25% مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق.

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وأوضح المناصير في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن الإقبال من المواطنين على حجز صالات الأفراح زاد بشكل ملحوظ، وخاصة خلال نهاية شهر تموز الماضي، والإقبال مستمر ، تزامناً مع فترة إقامة حفلات التخرج .



وأشار إلى أنه تم تسجيل حفلة تخرج واحدة على الأقل في كل مجموعة من خمس حفلات اسبوعياً .



بالإضافة إلى تزايد الاستفسارات عن الحجوزات من الأفراد تزامناً مع انتظار نتائج امتحانات الثانوية العامة .



وحول الأسعار، اوضح المناصير أن تكلفة حجز الصالات تبدأ من حوالي 250 دينار للحفلة الأساسية، وقد تصل إلى 350 دينار مع الخدمات الإضافية مثل تقديم الحلويات وتقديم مشروبات العصائر والخدمات الأخرى.