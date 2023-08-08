الثلاثاء 08-08-2023
الوكيل الاخباري

بغداد تنفي تعيين رئيس لجنة تفاوضية مع الكويت يحمل الجنسية الكويتية

مصدر: فرنسا تدعم جهود استعادة الديمقراطية في النيجر

تعميم من وزارة التربية بشأن الزي المدرسي

توقيف خمسة أفراد شرطة إثر وفاة رجل على هامش أعمال الشغب في فرنسا

منظمة تحذر من تفشي الأمراض في الخرطوم بسبب الجثث المتناثرة في المدينة

ولي العهد والأميرة رجوة في منزل الباشا الطبيب رامي فراج

الأسد يصدر مرسوما رئاسيا هاما

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية ينظم يوما طبيا في وادي موسى

زاهرة طبيشات تؤدِّي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

ارتفاع عدد الشركات المسجلة في الأردن 11%

الثلاثاء، 08-08-2023 03:16 م

المناصير : 25% ارتفاع حجوزات الصالات بسبب حفلات التخرج

64969590_439919263516256_2698444638301192192_n


الوكيل الإخباري- ليلى القرشي 

قال نقيب قاعات وصالات الأفراح ومكاتب تنظيم الحفلات "تحت التأسيس" مأمون المناصير ، اليوم الثلاثاء أن هناك زيادة ملحوظة في حجوزات صالات الأفراح لغايات حفلات التخرج، بنسبة تصل إلى 25% مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق.

اضافة اعلان


وأوضح المناصير في حديث لـ "الوكيل الإخباري"  أن الإقبال من المواطنين على حجز صالات الأفراح زاد بشكل ملحوظ، وخاصة خلال نهاية شهر تموز الماضي، والإقبال مستمر ، تزامناً مع فترة إقامة حفلات التخرج  .


وأشار إلى أنه تم تسجيل حفلة تخرج واحدة على الأقل في كل مجموعة من خمس حفلات اسبوعياً .


بالإضافة إلى تزايد الاستفسارات عن الحجوزات من الأفراد تزامناً مع انتظار نتائج امتحانات الثانوية العامة .


وحول الأسعار، اوضح المناصير أن تكلفة حجز الصالات تبدأ من حوالي 250 دينار للحفلة الأساسية، وقد تصل إلى 350 دينار مع الخدمات الإضافية مثل تقديم الحلويات وتقديم مشروبات العصائر والخدمات الأخرى.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

ولي العهد والأميرة رجوة في منزل الباشا الطبيب رامي فراج

ttt

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية ينظم يوما طبيا في وادي موسى

10201918141752129429882

تعميم من وزارة التربية بشأن الزي المدرسي

t

زاهرة طبيشات تؤدِّي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

image

ارتفاع عدد الشركات المسجلة في الأردن 11%

63827107052972627039

المستشفى الميداني الأردني غزة/75 يتعامل مع 13 ألف مراجع