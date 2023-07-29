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السبت، 29-07-2023 04:56 م

المناطق التنموية: 60 ألف زائر لتلفريك عجلون في الشهر الأول

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الوكيل الاخباري - استقبل تلفريك عجلون خلال الشهر الأول منذ بدء تشغيله رسميا، أكثر من 60 ألف زائر، بحسب مدير عام المناطق التنموية المهندسة أروى الحياري.

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وقالت الحياري، إن التلفريك يشهد على مدار أيام الأسبوع إقبالا متزايدا من السياح والزوار محليا وخارجيا، مضيفة أنه شكل منتجا فريدا ومعلما مهما على خارطة المملكة السياحية.


وبينت أن الموقع أصبح نقطة جذب للباحثين عن الاستمتاع برحلة بالطبيعة الخلابة التي تمتاز بها المحافظة، مؤكدة أن إدارة المناطق التنموية مستمرة من خلال خططها للارتقاء بالخدمات المقدمة للنهوض بالقطاع السياحي في عجلون.


 




 

 


 

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