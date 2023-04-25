المنسق الخاص للسلام يؤكد ضرورة احترام الوضع القائم بالقدس ودور الأردن

الوكيل الاخباري - أكد المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، ضرورة احترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس، بما يتماشى مع الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية.



جاء ذلك حلال جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي، على المستوى الوزاري، اليوم الثلاثاء، بشأن القضية الفلسطينية استمع خلالها المجلس لإحاطة من وينسلاند؛ إذ استعرض الوضع الأمني والإنساني في فلسطين المحتلة، ولاسيما العنف والاستيطان والقدس الشريف .

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