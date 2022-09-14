المهرجان الدولي الرابع للتمور الأردنية ينطلق في 21 تشرين الثاني

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الإنتاج السنوي للتمور الأردنية حوالي 27 ألف طن سنويا من كافة الأصناف منها 15 ألف طن من تمر المجهول والذي يشمل 14% من الإنتاج العالمي لهذا الصنف، وفقا لوزير الزراعة خالد حنيفات.



جاء ذلك خلال مؤتمر عقد الأربعاء، أعلن خلاله الوزير عن تنظيم المهرجان الدولي الرابع للتمور الأردنية بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وجمعية التمور الأردنية في عمان خلال الفترة ما بين 21-23 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.



وحضر المؤتمر سفير دولة الإمارات العربية أحمد علي محمد البلوشي، وأمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الإمارات عبدالوهاب زايد، ورئيس جمعية التمور الأردنية أنور حداد وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المقيمين في الأردن.

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