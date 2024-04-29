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الإثنين، 29-04-2024 03:35 م

تخصيص منحة بقيمة 700 ألف دينار لصيانة وافتتاح طرق غرب إربد

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الوكيل الاخباري- قالت بلدية غرب إربد إنه تم تخصيص مبلغ 700 ألف دينار، كمنحة لافتتاح وصيانة طرق في المناطق التابعة للبلدية.

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وبحسب بيان البلدية اليوم الاثنين، فقد بحث رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة في وزارة الادارة المحلية، من خلال مشروع خدمات البلدية والتكيف الاجتماعي، سبل دعم البلدية بمنحة لغايات تطوير الواقع الخدمي في المنطقة .


وتأتي المنحة بعد سلسلة من المراجعات والمخاطبات والدراسات التي قدمها البطاينة للجهات المختصة، وضح خلالها الواقع الخدمي في المنطقة وأبرز احتياجاتها ومتطلباتها على الصعيدين البرنامجي والخدماتي .

 




 

 


 

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