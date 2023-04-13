المهندسين تسلم مفاتيح منزلين لأسر عفيفة في مأدبا وكسوة 250 يتيما

الوكيل الإخباري - سلّمت نقابة المهندسين الأردنيين، مفاتيح منزلين لأسر عفيفة، بمحافظة مأدبا، والتي عملت على ترميمها ضمن حملة فزعة أهل لترميم منازل الأسر العفيفة في الأردن، بحضور المهندس معتز الشوارب عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية، والمهندس أحمد الفلاحات رئيس مجلس فرع مأدبا والمهندس عبدالناصر الكلباني نائب رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية .

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كما نظم فرع النقابة بمأدبا وبمناسبة شهر رمضان المبارك حفل افطار لكسوة 250 يتيما من أبناء المحافظة حيث تقدم رئيس فرع النقابة في محافظة مأدبا، المهندس أحمد الفلاحات، بالشكر والتقدير لكل من ساهم في حملة كسوة اليتيم سواء بالتبرع أو العمل على جمع التبرعات من الزملاء المهندسين والمهندسات وأبناء المجتمع المحلي.



من جهته قال المهندس معتز الشوارب أنه وضمن حملة فزعة أهل تم زيارة 3 منازل في محافظة مأدبا والاطلاع على الاعمال التي قام بها الزملاء في مجلس الفرع من خلال المبالغ التي تم رصدها من الحملة، حيث تم تسليم منزلين تم الانتهاء من ترميمهما لعائلتين والمنزل الثالث جاري ترميمه، مبينا أن الحملة هي حملة وطنية لترميم منازل الاسر العفيفية في جميع محافظات المملكة والعاصمة عمان.

وأضاف أن صندوق المسؤولية الاجتماعية وخلال شهر رمضان المبارك ينظم عدة حملات خيرية مثل حملة الخير في شهر الخير والتي أطلقها مع بداية شهر رمضان المبارك وتهدف إلى مساعدة الأسر العفيفة والمحتاجة بكل الطرق الخيرية الممكنة والمتاحة؛ حيث أنها دائمًا ما تقوم على توزيع طرود غذائية، وتعمل على تنفيذ مبادرات عديدة خلال الشهر الفضيل كزيارة دور المسنين وتقديم كل ما يلزمهم من دعم نفسي وترفيهي ومادي، حيث نجحت الحملة على مدار عامين على تزويد 1000 عائلة بالمواد الغذائية الأساسية وما زالت تعمل بجهد أكبر للوصول إلى عدد أكبر من الأسر المحتاجة. منوها أن النقابة مستمرة في استقبال التبرعات للحملة حتى نهاية الشهر الفضيل.