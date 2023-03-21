المهندسين: التصريحات الإسرائيلية تزيد عزيمة الأردنيين على دعم الحق الفلسطيني

الوكيل الإخباري - أكدت نقابة المهندسين الأردنيين، أن التصريحات التحريضية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي تزيد من عزيمة الأردن والأردنيين على الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية في دعم الحق الشرعي للفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.

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وطالبت النقابة في بيان اليوم الثلاثاء، بخطوات رادعة لكل من تسول له نفسه التطاول على المملكة أو تهديد استقرارها، والوقوف بوجه الأطماع التوسعية الإجرامية بحزم وصلابة.



ودعت أطياف ومؤسسات المجتمع المدني الأردني وقواه الحية إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته بالوسائل كافة، والوقوف جميعاً في خندق فلسطين حتى النصر والتحرير الكامل.



وقال البيان "إن التصريحات التي ترد على لسان مسؤولي حكومة الاحتلال تترجم إصراراً ورؤية عدائية أزلية للالتفاف على حق العودة وحق أبناء الشعب العربي الفلسطيني الصامد في الدفاع عن قضيته العادلة".



كما دعا البيان المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية بالتحرك العاجل على جميع المستويات لتقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني الصامد، والإبقاء على الحق العربي الأبدي في أرض فلسطين التاريخية.