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الأربعاء، 20-09-2023 04:08 م

الموازنة العامة: العمل جارٍ على إعداد مشروع قانون موازنة 2024

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف الناطق الإعلامي باسم دائرة الموازنة العامة الدكتور مراد عبد الحليم، أن الدائرة تسلّمت مشاريع الموازنات لعام 2024 من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجالس المحافظات كافة.

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وبيّن عبد الحليم لـ " الوكيل الإخباري" أن العمل الآن في الدائرة جارٍ على إعداد مشروع قانون الموازنة العامة، متضمناً موازنات الوحدات الحكومية لعام 2024.


ونوه إلى أن تسليم مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية سيكون قبل 30/11/2023، وفقاً للفترة الدستورية. 


وكان قد أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة في 13 من تموز الماضي تعميماً على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية طلب فيه إعداد موازنتها للأعوام 2024-2026 بشكل تفصيلي، وطلب في التعميم، التقيّد بالسقوف الأولية المُحددة لإعداد مشروع موازنة عام 2024، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك.

 




 

 


 

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