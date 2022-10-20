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الخميس، 20-10-2022 11:18 ص

المواصفات تترأس الاجتماع الثالث لضباط ارتباط المياه

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الوكيل الاخباري- عُقد في مؤسسة المواصفات والمقاييس الاجتماع الثالث لضباط ارتباط المياه المنبثق عن المشروع المشترك لتحسين البنية التحتية للجودة من أجل إدارة كفؤة للمياه في الاردن، وترأست الاجتماع مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزهير بحضور الفريق الفني الألماني للمشروع وضباط الارتباط الممثلين لقطاع المياه الأردني وقطاع مؤسسات الجودة ممثلة بمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية والمركز الوطني للمترولوجيا في الجمعية العلمية الملكية بحضور  ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

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واستعرض فريق المشروع الألماني ما تم إنجازه من الخطة التشغيلية للمشروع والنشاطات المستقبلية، كما تناول الاجتماع البرنامج التدريبي الذي تم إطلاقه سابقاً، وتضمّن محاضرات خاصّة بتدفق المياه والموازنة المائية والفاقد المائي وانواع عدادات المياه بالإضافة لزيارة ميدانية لمشغل عدادات سلطة المياه الأردنية.


تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج التدريبي يعتبر الأول من نوعه في الأردن حيث يجتمع فيه خبراء من قطاع المياه وقطاع مؤسسات الجودة والذين تم اختيارهم من قبل ضباط ارتباط المشروع. ويتكون من ست نماذج تدريبية تعقد ضمن فترات زمنية متفاوتة لمدة يومين.

 




 

 


 

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