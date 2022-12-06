المواصفات تكشف نسبة الخطأ في القبانات التي تحمل شهادات معايرة

الوكيل الإخباري - أجابت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية عن سؤال حول مدى دقة قراءات القبانات عند التوزين.

اضافة اعلان

وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، إنه إذا كان القبان يحمل شهادة معايرة من مؤسسة المواصفات والمقاييس فإن الوزن يكون دقيق ومقدار الخطأ لا يتجاوز 0.001.

وأضافت أنه إذا كانت الحمولة 60 طن فإن الخطأ لا يتجاوز 60 كغم

وكانت دعت المؤسسة في وقت سابق إلى الإبلاغ عن أي حالات غش في قراءة ودقة القبانات الأرضية عند التوزين.



وأشارت إلى أنه للتأكد من صحة قراءة القبان عند عملية التوزين يجب طلب شهادة المعايرة الصادرة عنها.