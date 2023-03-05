المواصفات والمقاييس تعقد برنامجا تدريبيا لوفد سوداني

الوكيل الإخباري - عقدت مؤسسة المواصفات والمقاييس برنامجاً تدريبيّاً لمجموعة من موظفي هيئة المواصفات والمقاييس السودانية SSMO. تحت عنوان "معايرة عدادات البترول وحساب الأخطاء".

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وعقد البرنامج التدريبي على مدار أسبوع كامل، وتضمّن تدريباً نظريّاً وعمليّاً حول آلية التّحقق من عدادات الوقود والصهاريج واسطوانات الغاز.



ويأتي هذا البرنامج في إطار التعاون القائم بين مؤسسة المواصفات والمقاييس ونظيراتها من المؤسسات العربيّة والإقليميّة والدوليّة، كما يشير إلى كفاءة موظفي وكوادر المؤسسة من المدربين وخبراتهم في مختلف مجالات المقاييس والتقييس والجودة، وذلك ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تعقدها المؤسسة للجهات الداخليّة وللأشقّاء العرب.