الأحد 04-06-2023
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء: السير باجراءات تسجيل المصل المضاد للدغة افعى فلسطين

مرصد الزلازل يعقد محاضرة توعوية لطلبة العلوم والتكنولوجيا

قرابة 28 مليون دينار الصادرات التجارية للزرقاء

ارتفاع صادرات تجارة عمان 68.4 % خلال 5 أشهر

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

انتظام حركة الملاحة في قناة السويس بعد نجاح تحريك ناقلة النفط

حقيقة فرض غرامات على التقاعد المبكر

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

هام من الضمان حول شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة

الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين

الأحد، 04-06-2023 01:39 م

المواصفات والمقاييس: دوراتنا التدريبيّة تسهم برفع كفاءة العاملين وتحفيز الاقتصاد

WhatsApp Image 2023-06-04 at 1.37.04 PM


الوكيل الإخباري - أكّدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزّهير حرص المؤسسة على تدريب مختلف القطاعات ذات العلاقة، والتّعريف بأحدث المواصفات العالمية التي تواكب التّقدّم العلميّ بشتى الحقول وذلك سعياً لرفع سويّة قطاعات الأعمال ونقل الخبرات والمعرفة.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال تخريج المهندسة الزّهير اليوم عدداً من المنتسبين لدورة "اشتراطات المصاعد بدون غرفة ماكينات وفقا للمواصفة الأردنية م. ق. أ. 1958-20/2021 أوروبية 81-20/2020"، التي عقدت على مدار ثلاثة أيام، وشارك فيها عدد من شركات المصاعد في المملكة. 


وأشارت المهندسة الزّهير إلى أنّ مخرجات هذه الدّورة ستنعكس إيجابا على الشركات العاملة في مجال المصاعد، وأصحاب الأبنية، ومستخدمي المصاعد من المواطنين، وذلك لكونها تختصّ بمتطلّبات الأمان لإنشاء المصاعد التي يتم تركيب أغلب معداتها داخل بئر المصعد؛ حيث ازداد الطلب على هذا النوع من المصاعد مؤخرا.


وأعرب المنتسبون للدورة عن شكرهم لمؤسسة المواصفات والمقاييس على الدور الذي تقوم فيه من خلال عقد الدورات التعريفيّة والتدريبيّة، ونشر التوعية، وتدريب القطاعات الاقتصاديّة بما يسهم برفع كفاءة العاملين في مختلف المجالات، وتحفيز الاقتصاد الوطنيّ.


وكانت المؤسسة أصدرت تعليمات الرقابة على المصاعد المستخدمة في الأبنية والمنشآت رقم (2) لسنة 2022 لتنظيم آلية الرقابة على المصاعد وتحديد المسؤوليات الواقعة على جميع الأطراف المعنية. وتقوم المؤسسة بدورها الرقابي على جميع المصاعد المركّبة في المملكة لضمان سلامتها ومطابقتها لاشتراطات السّلامة العامّة من خلال كشفين؛ أحدهما الكشف المبدئي الذي يتم قبل تشغيل المصعد، والآخر الكشف النهائي، بغية منح الموافقة على وضع المصعد تحت الاستخدام العامّ، وحددت التّعليمات أيضاً أهميّة وجود عقد صيانة بشكلٍ دائم للحفاظ على ديمومة عمل المصعد.


ويذكر أن المؤسسة تقوم بعقد برامج تدريبية متخصصة في مجالات تقييم المطابقة، وللاستفسار عن هذه البرامج بإمكانكم التواصل مع المؤسسة من خلال 5301225-06- فرعي: 1239/ البريد الالكتروني: [email protected].

 




 

 


 

إقرأ ايضا
index

الغذاء والدواء: السير باجراءات تسجيل المصل المضاد للدغة افعى فلسطين

WhatsApp Image 2023-06-04 at 2.32.56 PM

مدير عام الجمارك يرعى افتتاح دورة تدريبية حول إدارة المشاريع

351324133_560520596018697_6936215820428011080_n

مرصد الزلازل يعقد محاضرة توعوية لطلبة العلوم والتكنولوجيا

imgid542510

قرابة 28 مليون دينار الصادرات التجارية للزرقاء

25252

ارتفاع صادرات تجارة عمان 68.4 % خلال 5 أشهر

1685876717318

60 مهندساً ومهندسة يؤدون القسم القانوني في مأدبا

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-05-12 at 7.47.24 PM

المحاميد يتفقد المحطات المناخية في البادية الشمالية الشرقية

420232212137655966318

الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة الشهر المقبل - تفاصيل

_111982788_11d39ee7-1e08-4c97-81d1-d1ccc621221b

مكافحة الأوبئة يبحث مع وفد أميركي مشروع تقييم أنظمة رصد الأمراض السارية

M63A8102 - Copy

2.3 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الربع الأول

1683544307546

وزير الأوقاف يستقبل السفير الماليزي

WhatsApp Image 2023-05-07 at 1.27.51 PM

الهواري يؤكد أهمية دعم جهود الوقاية من السرطان وعوامل الاختطار