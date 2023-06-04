المواصفات والمقاييس: دوراتنا التدريبيّة تسهم برفع كفاءة العاملين وتحفيز الاقتصاد

الوكيل الإخباري - أكّدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزّهير حرص المؤسسة على تدريب مختلف القطاعات ذات العلاقة، والتّعريف بأحدث المواصفات العالمية التي تواكب التّقدّم العلميّ بشتى الحقول وذلك سعياً لرفع سويّة قطاعات الأعمال ونقل الخبرات والمعرفة.

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جاء ذلك خلال تخريج المهندسة الزّهير اليوم عدداً من المنتسبين لدورة "اشتراطات المصاعد بدون غرفة ماكينات وفقا للمواصفة الأردنية م. ق. أ. 1958-20/2021 أوروبية 81-20/2020"، التي عقدت على مدار ثلاثة أيام، وشارك فيها عدد من شركات المصاعد في المملكة.



وأشارت المهندسة الزّهير إلى أنّ مخرجات هذه الدّورة ستنعكس إيجابا على الشركات العاملة في مجال المصاعد، وأصحاب الأبنية، ومستخدمي المصاعد من المواطنين، وذلك لكونها تختصّ بمتطلّبات الأمان لإنشاء المصاعد التي يتم تركيب أغلب معداتها داخل بئر المصعد؛ حيث ازداد الطلب على هذا النوع من المصاعد مؤخرا.



وأعرب المنتسبون للدورة عن شكرهم لمؤسسة المواصفات والمقاييس على الدور الذي تقوم فيه من خلال عقد الدورات التعريفيّة والتدريبيّة، ونشر التوعية، وتدريب القطاعات الاقتصاديّة بما يسهم برفع كفاءة العاملين في مختلف المجالات، وتحفيز الاقتصاد الوطنيّ.



وكانت المؤسسة أصدرت تعليمات الرقابة على المصاعد المستخدمة في الأبنية والمنشآت رقم (2) لسنة 2022 لتنظيم آلية الرقابة على المصاعد وتحديد المسؤوليات الواقعة على جميع الأطراف المعنية. وتقوم المؤسسة بدورها الرقابي على جميع المصاعد المركّبة في المملكة لضمان سلامتها ومطابقتها لاشتراطات السّلامة العامّة من خلال كشفين؛ أحدهما الكشف المبدئي الذي يتم قبل تشغيل المصعد، والآخر الكشف النهائي، بغية منح الموافقة على وضع المصعد تحت الاستخدام العامّ، وحددت التّعليمات أيضاً أهميّة وجود عقد صيانة بشكلٍ دائم للحفاظ على ديمومة عمل المصعد.



ويذكر أن المؤسسة تقوم بعقد برامج تدريبية متخصصة في مجالات تقييم المطابقة، وللاستفسار عن هذه البرامج بإمكانكم التواصل مع المؤسسة من خلال 5301225-06- فرعي: 1239/ البريد الالكتروني: [email protected].