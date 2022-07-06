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الأربعاء، 06-07-2022 12:38 م

الخصاونة: ملتزمون بتوفير المخزون الغذائي

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة على ضرورة الاستمرار في اتِّخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المخزون الغذائي والسِّلع الأساسيَّة؛ وذلك التزاماً من الحكومة بتحقيق متطلَّبات الأمن الغذائي، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي لفترات آمنة وكافية، وتوفير السِّلع للمواطنين في ظلِّ التغيُّرات العالميَّة.

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واستمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى إيجاز قدَّمه وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي حول كميَّات المواد الغذائيَّة الأساسيَّة، ومعدَّلات الاستهلاك والإنتاج المحلِّي.






 




 

 


 

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