الوكيل الاخباري - قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب والناطق الاعلامي باسم الهيئة جهاد المومني إن الهيئة أقرت تعديلا طفيفا على آلية فرز الأصوات في الانتخابات البلدية واللامركزية المقبلة.

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وأضاف المومني لـ"الوكيل الاخباري" أن التعديل على آلية فرز الأصوات جاء بجمع المحاضر الخاصة بالانتخاب وعرضها في قاعات الفرز ومن ثم عد الاصوات الكترونيا، بحيث لا يتم جمع الاصوات مرتين وعدها مرتين.

وأوضح أن الهدف الايجابي من هذا التعديل هو السرعة واختصار الوقت، مبينا أن هذا التعديل لم يتم إقراره رسميا ولا زال قيد المناقشة لدى مجلس المفوضين، أي أنه غير نافذ بعد.

وبين أن الهيئة ستقوم بعرض بيان تفصيلي لاحقا لهذا التعديل وسيتم الحديث عنه بشكل مفصل وموسع في الفترة القادمة.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة خالد الكلالدة، إن عملية فرز الأوراق الانتخابية لن تتغير في انتخابات مجالس البلدية والمحافظات من حيث الشكل التقليدي، مضيفاً أنه سيتم اعتماد آلية جديدة في عمليات فرز الأصوات لتوفير الوقت ومتعلقة بتجميع الأصوات.



وأضاف الكلالدة أن هذه الآلية الجديدة، تتضمن جمع الأصوات بين مراكز الانتخاب إلكترونياً، بحيث تجمع أصوات كل مرشح من جميع مراكز الدائرة إلكترونياً، لتسريع عملية ظهور نتائج الانتخابات، مبيناً أن تحديد يوم الثلاثاء دائماً كيوم للانتخابات يعود لمحددات أبرزها تشجيع المواطنين للمشاركة بالانتخابات، وأن لا يكون يوم التصويت بيوم عطلتهم.



ولم يخف الكلالدة توقعاته بتوجه الأردن نحو الانتخابات الإلكترونية "التصويت الإلكتروني” مستقبلاً، لكن ليس في الانتخابات القادمة، مشددا على جاهزية الهيئة المستقلة لانتخابات مجالس المحافظات والبلدية ومجلس أمانة عمّان.



