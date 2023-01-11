المومني يوضح بشأن قبول الطلبة بالمنح والقروض الجامعية

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

أكد عضو لجنة التعليم النيابية بلال المومني ان اللجنة تتابع ملف قبول جميع الطلبة ممن انطبقت عليهم الشروط المتقدمين للحصول على المنح والقروض الجامعية.

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وقال المومني لـ "الوكيل الاخباري" ان مجلس النواب يطالب بتخصيص مبلغ اضافي لصندوق دعم الطالب الجامعي في مرحلة اقرار الموازنة.



وتوقع المومني صدور نتائج طلبات المنح والقروض الجامعية منتصف الأسبوع القادم، متأملا شمول جميع الطلبة المحققين للشروط وعددهم 81378 طالبا وطالبة.



وأشار إلى أن التصريحات السابقة لمجلس التعليم العالي تفيد بأن مخصصات الصندوق تكفي لـ 40 ألف طالب فقط أي ما يعادل 50% من عدد الطلبة النهائي الذين انطبقت عليهم الشروط.



وبين المومني أن الحكومة متفاعلة مع المطالب النيابية بتأمين المبالغ المطلوبة لتغطية الرقم الذي يغطي جميع الطلبة.