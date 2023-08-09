الأربعاء 09-08-2023
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الأربعاء، 09-08-2023 10:35 ص

سلطة المياه تنظم دورات تدريبية للموظفين

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الوكيل الإخباري - عقدت سلطة المياه دورتين تدريبيتين بعنوان "إدارة الوقت وتنظيم العمل"، "حل المشكلات واتخاذ القرار" حيث استهدفت الموظفين من كافة الوحدات التنظيمية والموظفين الجدد.اضافة اعلان


تأتي هذه الدورات كجزء من استراتيجيات سلطة المياه لرفع قدرات الموظفين.

كما أطلقت سلطة المياه البرنامج التدريبي الشامل لتأهيل مهندسي المياه حيث شارك في الدورة الأولى (وصلات المياه المنزلية) والتي عقدت في مركز تدريب المياه عدد كبير من المقاولين بالإضافة لموظفي سلطة المياه حيث تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات التي ستعقد ضمن البرنامج التدريبي الشامل.

تعكس هذه الدورات التدريبية التزام سلطة المياه بالتطوير المستمر وتعزيز مهارات موظفيها، وتقديم خدمات متميزة للمجتمع المحلي.

 




 

 


 

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