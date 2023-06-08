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الخميس، 08-06-2023 04:24 م

توصية ببناء 3 سدود جديدة في الأودية الجنوبية من الأردن

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الوكيل الإخباري- أوصت شركة استشارية، وقعت اتفاقية العام الماضي مع سلطة وادي الأردن، ببناء 3 سدود في الأودية الجنوبية من المملكة، وذلك استنادا إلى دراسة أولية أجرتها الشركة، بحسب ما ذكرت الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن منار محاسنة الخميس.اضافة اعلان


وقالت محاسنة، إن الشركة أجرت دراسة أولية اقترحت خلالها بناء 3 سدود في الموجب والحسا ووداي موسى، وهدف بناء الأخير هو درء فيضانات الأودية عن مدينة البترا.

وستعمل الشركة، بحسب محاسنة، على "إجراء دراسات تفصيلية وإعداد التصاميم ووثائق لطرح العطاءات لبناء السدود الجديدة، بعد موافقة الممول على تغيير نطاق عمل الدراسة".

وستحدد الدراسات التفصيلية الكلفة المتوقعة لبناء السدود وكمية تخزين كل واحد منها، على ما ذكرت محاسنة.

وكانت الشركة أجرت دراسة أولية سابقا خلصت إلى أن بناء سدين في وادي الجرم في الشمال ووداي فيفا في الجنوب "غير مجدٍ"، وذلك لاستغلالهما من قبل سلطة وادي الأردن.

ويبلغ عدد السدود في الأردن حاليا 13 سدا بحسب وزارة المياه والري.

ووصلت كمية التخزين في السدود الرئيسة في الأردن إلى 132.3 مليون متر مكعب، وبنسبة 47% من الطاقة التخزينية الكلية البالغة 280,759 مليون متر مكعب مقارنة مع 78 مليون متر مكعب العام الماضي للفترة نفسها بنسبة تخزين نحو 28%.

والأردن أحد أفقر الدول مائيا في العالم، أطلق استراتيجية وطنية للمياه خلال شهر آذار الماضي تشمل محاور عدة؛ بينها الحد من فاقد المياه، وتنفيذ مشروع الناقل الوطني.

وتقول وزارة المياه إن الأردن يخسر أكثر من نصف كميات مياه الشرب عبر الفاقد المائي.

 




 

 


 

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