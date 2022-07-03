المياه تبحث مع اسبانيا تمويل تنفيذ مشاريع جديدة

الوكيل الإخباري - بحث أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة، والسفير الإسباني في عمان ميغول دي لوكاس، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لا سيما في مجالات تنفيذ مشاريع مائية جديدة و إدارة مصادر المياه والحوكمة.

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وبحث الجانبان المساهمة الأسبانية في مشروع "الناقل الوطني"، وتأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشروع "تزويد محافظة الكرك بالمياه" (اللجون) من خلال استبدال الخطوط الناقلة والرئيسة لرفع كفاءة التزويد في مناطق محافظة الكرك.



وقال البطاينة، خلال لقائه السفير لوكاس، إن الأردن يسعى دائماً إلى تطوير الشراكة الفاعلة مع جميع الجهات الدولية في هذا المجال خاصة دول الاتحاد الأوروبي، وإن الوزارة تعمل من خلال عدد من الخطط والبرامج قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لمواجهة الضغوطات المتزايدة والتغييرات المناخية وتناقص المصادر المائية المتاحة، داعيا إلى توفير التمويل لمزيد من المشاريع لرفع كفاءة التزويد المائي خاصة في المناطق الجنوبية من المملكة.



واستعرض تجربة إدارة قطاع المياه في تحقيق أهداف التنمية لتوفير مصادر آمنة لمياه الشرب، وتحسين الواقع البيئي من خلال الإدارة الكفوءة لمياه الصرف الصحي وإعادة الاستخدام، مبينا أن قطاع المياه تمكن بمساعدة المجتمع الدولي من تحقيق عدد من الإنجازات وتطوير الأداء وأتمتة عدد كبير من الإجراءات، واعتماد أنظمة المراقبة لمصادر المياه المختلفة.



وثمن البطاينة جميع أشكال التعاون البناء والدعم والمشاريع التي نفذها الجانب الأسباني وخاصة مشروع "مراقبة مصادر المياه في مناطق الشمال" (سكادا الشمال ) بتمويل إسباني من خلال قرض ميسر، متطلعا إلى تنفيذ المزيد من المشاريع.



وأكد السفير الأسباني، من جهته، اهتمام حكومة بلاده بتعزيز الشراكة الأردنية الأسبانية لتطوير واقع المياه في الأردن، وتقديم المزيد من المساعدة من خلال المساهمة في مشروع "الناقل الوطني" ومشروع "مياه اللجون" وتطوير أنظمة المياه، وتنفيذ مشاريع جديدة خلال الفترة المقبلة.





