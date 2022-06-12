وزير المياه: الصيف الحالي أكثر قساوة من العام الماضي

الوكيل الإخباري - قال وزير المياه والري محمد النجار، اليوم الأحد، إن الصيف الحالي أكثر قساوة من العام الماضي فيما يتعلق بكميات المياه.

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وأضاف النجار، خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية لمناقشة الوضع المائي لهذا الصيف، أن الصيف الحالي يوجد فيه ضغوطات كبيرة من حيث كميات المياه، مؤكدا أنه "صعب مائيا".

وأوضح أن مقدار نقص المياه مقارنة بالعام الماضي، نحو 10 ملايين متر مكعب، مبينا أن "كل 10 سنوات نشهد موسما مطريا ممتازا".



وتابع "لا مصادر مائية في المناطق الجنوبية لغايات الشرب يمكن استغلالها بمناطق أخرى".