الثلاثاء 30-05-2023
الوكيل الاخباري

شاهد : الامير الحسن بن طلال ينشر فيديو بمناسبة زفاف ولي العهد

وادي الأردن : مشاريع الحصاد المائي في الجنوب وصلت لأقصى سعتها التخزينية

المركز الوطني للسكري : سنلاحق هؤلاء قضائيا !

الضمان تقيم احتفالاً بمناسبة حفل زفاف ولي العهد في كافة فروعها

الحنيطي للوحدات المشاركة في حفل زفاف ولي العهد: تعاملوا بحضارية

منخفض جوي خماسيني جديد يؤثر على المملكة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

توجيه حكومي بتعويض المزارعين المتضررين جراء الأمطار الأخيرة

توضيح حول موعد تسجيل طلبة الصف الاول بالمدارس

وفد نسائي أردني يشارك بالملتقى العربي الأوروبي لسيدات الأعمال

الثلاثاء، 30-05-2023 07:31 م

وادي الأردن : مشاريع الحصاد المائي في الجنوب وصلت لأقصى سعتها التخزينية

w


الوكيل الاخباري - أكدت سلطة وادي الأردن، أن مشاريع الحصاد المائي في مناطق جنوب المملكة، وصلت إلى أقصى سعتها التخزينية، جراء الهطولات المطرية الغزيرة خلال اليومين الماضيين.

وقالت السلطة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الهطولات المطرية أثرت إيجابا في مخزون المياه بمشاريع الحصاد المائي عامة، والمناطق الجنوبية، والجنوبية الشرقية خاصة، إذ بلغت البرك والسدود الصحراوية فيها أقصى طاقتها التخزينية.

وأوضحت أن نسبة التخزين في سد الأحمر بمحافظة الطفيلة بلغت 150 ألف متر مكعب، وسد الوحيدي 750 ألفا، وحاجز الحسنين 320 ألفا، وسد جردانه بمحافظة معان 2.3 مليون متر مكعب، وسد القطرانة بمحافظة الكرك 1.5 مليون متر مكعب.

وأشارت إلى أن عدد الحفائر في تلك المناطق يبلغ 185 حفيرة، بسعة تخزينية تبلغ 18 مليون متر مكعب، وهناك 55 سدا صحراويا سعتها 21 مليون متر مكعب.

وأكدت السلطة، أهمية مشاريع الحصاد المائي التي تعزز المحافظة على النظم البيئة المجاورة لموقع الحصاد المائي وتنوع الزارعات مثل المحاصيل العلفية والشجيرات الرعوية، ما يساعد بالتخفيف من الأعباء الاقتصادية على مربي الماشية، وتعزيز الأمن المائي والغذائي، والحد من خطر وآثار الفيضانات في مناطق البادية الأردنية، وتغذية المياه الجوفية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7777

شاهد : الامير الحسن بن طلال ينشر فيديو بمناسبة زفاف ولي العهد

3202316204743316302348

المركز الوطني للسكري : سنلاحق هؤلاء قضائيا !

5202324183231176763728

الضمان تقيم احتفالاً بمناسبة حفل زفاف ولي العهد في كافة فروعها

4202312194559452638287

الحنيطي للوحدات المشاركة في حفل زفاف ولي العهد: تعاملوا بحضارية

w

وفد نسائي أردني يشارك بالملتقى العربي الأوروبي لسيدات الأعمال

e

لقاء تعريفي بالمنصة الأردنية للتصدير بصناعة إربد

أخبار متعلقة
M63A8102 - Copy

2.3 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الربع الأول

1683544307546

وزير الأوقاف يستقبل السفير الماليزي

5852

إرشادات من الدفاع المدني للأردنيين خلال الأجواء الخماسينية

إرادة ملكية

إرادة ملكية بالموافقة على قرار الحكومة بوقف العمل بقانون الدفاع

2021_03_02_12_03_17

بدء تدريب الدفعة 28 في الوطنية للتشغيل والتدريب

89f526a8-ec04-48ad-a9aa-22ccffbd3a9f

الأردنية تسعى لتوفير فرص عمل تناسب كفاءة طلبتها وخريجيها