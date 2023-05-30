وادي الأردن : مشاريع الحصاد المائي في الجنوب وصلت لأقصى سعتها التخزينية

الوكيل الاخباري - أكدت سلطة وادي الأردن، أن مشاريع الحصاد المائي في مناطق جنوب المملكة، وصلت إلى أقصى سعتها التخزينية، جراء الهطولات المطرية الغزيرة خلال اليومين الماضيين.



وقالت السلطة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الهطولات المطرية أثرت إيجابا في مخزون المياه بمشاريع الحصاد المائي عامة، والمناطق الجنوبية، والجنوبية الشرقية خاصة، إذ بلغت البرك والسدود الصحراوية فيها أقصى طاقتها التخزينية.



وأوضحت أن نسبة التخزين في سد الأحمر بمحافظة الطفيلة بلغت 150 ألف متر مكعب، وسد الوحيدي 750 ألفا، وحاجز الحسنين 320 ألفا، وسد جردانه بمحافظة معان 2.3 مليون متر مكعب، وسد القطرانة بمحافظة الكرك 1.5 مليون متر مكعب.



وأشارت إلى أن عدد الحفائر في تلك المناطق يبلغ 185 حفيرة، بسعة تخزينية تبلغ 18 مليون متر مكعب، وهناك 55 سدا صحراويا سعتها 21 مليون متر مكعب.



وأكدت السلطة، أهمية مشاريع الحصاد المائي التي تعزز المحافظة على النظم البيئة المجاورة لموقع الحصاد المائي وتنوع الزارعات مثل المحاصيل العلفية والشجيرات الرعوية، ما يساعد بالتخفيف من الأعباء الاقتصادية على مربي الماشية، وتعزيز الأمن المائي والغذائي، والحد من خطر وآثار الفيضانات في مناطق البادية الأردنية، وتغذية المياه الجوفية.

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