المياه: زيادة وتعزيز كميات المياه قبل حلول الصيف

الوكيل الإخباري- قال أمين عام سلطة المياه والري بشار البطاينة، الاثنين، إنّ الوزارة تُجهز عدة مصادر من خلال حفر آبار جديدة لزيادة كميات المياه وتعزيزها قبل حلول الصيف المقبل.

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وأضاف البطاينة، خلال اجتماع في إدارة مياه معان، إن الوزارة/سلطة المياه تولي محافظة معان ومناطقها كل الاهتمام وستعمل على رفدها بكافة الإمكانيات وانجاز اية مشاريع مياه فيها لخدمة مختلف المناطق بما يضمن تحسين انظمة المياه والتزويد لجميع سكانها وتطوير الخدمات المقدمة في جميع المناطق.



واستعرض البطاينة، جهود الوزارة للبدء بعقد الإدارة في معان بداية العام المقبل بما ينعكس على تعزيز كفاءة الأداء ورفع سوية الخدمة والاسراع بتنفيذ عدد من مشاريع المياه والصرف الصحي في محافظة معان.



واستمع البطاينة، من المعنيين إلى جميع الملاحظات والاستفسارات، مؤكّدا ضرورة إيجاد الحلول لجميع الملاحظات، والوزارة /سلطة المياه تنتهج اعلى درجات التعاون والتسهيل على المواطنين من خلال التميز بالخدمة.



وأشار، إلى أن الهم الاساسي هو تقديم خدمة مميزة للمواطنين دون تحميلهم اعباء جديدة.

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