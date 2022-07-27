الأربعاء 27-07-2022
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الأربعاء، 27-07-2022 03:11 م

المياه :ضبط اعتداءات لتزويد مزارع وبرك سباحة في الشونة الجنوبية

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الوكيل الإخباري- نفذت أجهزة وطواقم وزارة المياه والري / سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياه الاردن – مياهنا- مديرية مياه الشونة الجنوبية بالتنسيق مع المنسق الامني لدى سلطة المياه حملة أمنية بأسناد من مديرية الامن العام وقوات الدرك تمكنت من خلالها ضبط عدة اعتداءات على الخطوط المزودة لمناطق الشونة الجنوبية تمثلت بسحب خطوط لتزويد مزارع وبرك سباحة في منطقة سويمة  بطريقة غير قانونية ومخالفة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب بكميات كبيرة . 

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وتم ضبط 3 اعتداءات كبيرة على الخط الناقل للمياه قطر 300 ملم لتزويد عدد من المزارع وبرك السباحة ، حيث تم فصل هذه الخطوط واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين  مؤكدة ان الحملة مستمرة  لتشمل معظم المناطق .
وثمنت الوزارة/ سلطة المياه تعاون مديرية الامن العام والاجهزة الامنية و المواطنين في التصدي لمثل هذه الاعتداءات .

 




 

 


 

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