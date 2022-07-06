حملة في مناطق الشونة الشمالية تكشف عن اعتداءات مياه لتعبئة صهاريج

الوكيل الإخباري- نفذ العاملون في وزارة المياه والري، الاربعاء، حملة أمنية باسناد من مديرية الأمن العام وقوات الدرك تمكنت من خلالها ضبط عدة اعتداءات على الخطوط المزودة لمناطق الشونة الجنوبية.



وقالت الوزارة في بيان لها، أن الاعتداء التي ضبطت من خلال أجهزة وطواقم وزارة المياه والري/سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى سلطة المياه وكوادر شركة مياه اليرموك، تمثلت بسحب خطوط لتعبئة خزانات كبيرة وتعبئة صهاريج بطريقة غير قانونية ومخالفة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب بكميات كبيرة.



وأضافت، انه تم فصل الخطوط المضبوطة وإعادة تصويب الوضع وعمل ضبوطات خاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



وأكدت، أن "الحملة مستمرة لتشمل معظم المناطق.

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