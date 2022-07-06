الأربعاء 06-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ولي العهد ينشر صورة بمناسبة خطوبة الأميرة إيمان

وزير الصناعة : مخزون الأردن من القمح يكفي لحوالي 14 شهرا

خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني .. من هو خطيبها ؟

رئيس هيئة الأركان يلتقي وزير القوات المسلحة البريطانية

مدير الأمن العام يكرم ألوية متقاعدين

قطر تعيد إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة

الصحة تنظم ورشة عن تنشيط رصد الأمراض السارية

وزير الصناعة يعلن عدم وجود نية لوضع سقوف سعرية للزيوت حاليا

اختتام فعاليات معسكرات مسارات الأردن بالعقبة

العيسوي يشارك في تشييع جثمان العين والوزير الأسبق مروان الحمود

الأربعاء، 06-07-2022 03:04 م

حملة في مناطق الشونة الشمالية تكشف عن اعتداءات مياه لتعبئة صهاريج

62c577afba009


الوكيل الإخباري- نفذ العاملون في وزارة المياه والري، الاربعاء، حملة أمنية باسناد من مديرية الأمن العام وقوات الدرك تمكنت من خلالها ضبط عدة اعتداءات على الخطوط المزودة لمناطق الشونة الجنوبية.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن الاعتداء التي ضبطت من خلال أجهزة وطواقم وزارة المياه والري/سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى سلطة المياه وكوادر شركة مياه اليرموك، تمثلت بسحب خطوط لتعبئة خزانات كبيرة وتعبئة صهاريج بطريقة غير قانونية ومخالفة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب بكميات كبيرة.

وأضافت، انه تم فصل الخطوط المضبوطة وإعادة تصويب الوضع وعمل ضبوطات خاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكدت، أن "الحملة مستمرة لتشمل معظم المناطق.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
72022614446806899994

ولي العهد ينشر صورة بمناسبة خطوبة الأميرة إيمان

w

وزير الصناعة : مخزون الأردن من القمح يكفي لحوالي 14 شهرا

6202230162731289180180

رئيس هيئة الأركان يلتقي وزير القوات المسلحة البريطانية

72022385255671819232

مدير الأمن العام يكرم ألوية متقاعدين

وزارة الصحة

الصحة تنظم ورشة عن تنشيط رصد الأمراض السارية

6202216163052701525732

وزير الصناعة يعلن عدم وجود نية لوضع سقوف سعرية للزيوت حاليا

أخبار متعلقة
6202213201931301713792

مدير الأمن العام يكرم ضابطاً لأمانته وحسِّه الأمني

289079820_5292580497489376_4040395338862016187_n

رقيب سير يكشف تفاصيل العثور على طفل تاه عن والديه في إربد

tm_4

الأمن يحذر من التعامل مع شركات بورصات وهمية

اعلان-تجنيد-الأمن-العام-2021-800x576

ترفيعات واحالات على التقاعد في الامن العام

620227105443392079655

الدوريات الخارجية تحذر السائقين على الصحراوي

main_image62ae2de2d2256

الأمن العام يكشف تفاصيل مشاجرة شارع الجامعة في إربد