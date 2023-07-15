"الميثاق الوطني" يُرحب بقرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي

الوكيل الاخباري - ثمن حزب الميثاق الوطني قرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي الأردني، واصفا هذا القرار بالمفصلي ويشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، مع ضرورة إخضاع المؤسسات المالية على اختلاف أنواعها إلى أشد معايير الرقابة.



وقال الحزب في بيان اليوم السبت، إن بقاء تلك الشركات المالية دون مظلة رقابية يزيد من احتمالية قيامها بممارسات خاطئة بحق المقترضين أو ما بات يعرف بالغارمين، كما يحد من قدرة هذه المؤسسات على الإسهام بشكل فعّال في الاقتصاد.

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