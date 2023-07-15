السبت 15-07-2023
الوكيل الاخباري

قانون الجرائم الإلكترونية: الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 40 ألف دينار لمرتكبي هذه الجرائم

سائحة أجنبية تروي تجربتها مع الأمن في البترا

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

الأرصاد العالمية تعلق على الاضطرابات الجوية وأثرها على صحة الإنسان

ضبط أب اعتدى على طفله وعرضه للحروق في الكرك

حريق محل تجاري في طبربور

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المستشفى

الحكومة تحيل مشروعي قانوني الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية لمجلس النواب

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة اليوم السبت

"الميثاق الوطني" يُرحب بقرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي

السبت، 15-07-2023 04:19 م

"الميثاق الوطني" يُرحب بقرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي

5


الوكيل الاخباري - ثمن حزب الميثاق الوطني قرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي الأردني، واصفا هذا القرار بالمفصلي ويشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، مع ضرورة إخضاع المؤسسات المالية على اختلاف أنواعها إلى أشد معايير الرقابة.

وقال الحزب في بيان اليوم السبت، إن بقاء تلك الشركات المالية دون مظلة رقابية يزيد من احتمالية قيامها بممارسات خاطئة بحق المقترضين أو ما بات يعرف بالغارمين، كما يحد من قدرة هذه المؤسسات على الإسهام بشكل فعّال في الاقتصاد.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
497960

قانون الجرائم الإلكترونية: الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 40 ألف دينار لمرتكبي هذه الجرائم

f369c7e8434a0c248cc658e233ba48ec

سائحة أجنبية تروي تجربتها مع الأمن في البترا

1689434412553

جرش: افتتاح معرض المنتوجات والحرف اليدوية

1689437128511

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

ضبط شخص22

ضبط أب اعتدى على طفله وعرضه للحروق في الكرك

الدفاع المدني 4

حريق محل تجاري في طبربور

أخبار متعلقة
dzrtslexqaeus3f68

تنقلات وتعيينات في السلك القضائي - أسماء

10202228222817285391173

طبيب يحذر الاردنيين : هذه العلامات تدل على مرض خطير

r

البرنامج الأردني لسرطان الثدي يعقد اجتماعا لمكافحة المرض

6202321151048659190103

المجلس التمريضي يختتم دورة تدريبية لطلبة فلسطينيين

6202311174145488591131

التوثيق الملكي يعيد إصدار كتاب "فاكهة الخِوان في نظم أعلى دُرَر البيان"