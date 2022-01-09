الناصر: تضخم في وظائف الفئة الثالثة بسبب ادخالات غير نظامية

الوكيل الاخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان هنالك تضخما في وظائف الفئة الثالثة، وهذا التضخم على حساب وظائف الفئة الثانية. اضافة اعلان





وبين الناصر لبرنامج هذا المساء الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني، إن عدد موظفي الفئة الثالثة يبلغ 46 الفا مقابل 32 الفا للفئة الثانية.



وأشار الى أن هذا التضخم جاء بسبب ادخالات غير نظامية، في فترات سابقة.



الناصر أشار الى أن 65% من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية، و56% منهم أعمارهم اقل من 41 عاما.



وأشار الى ان تعريف الخدمة المدنية يختلف من دولة الى أخرى، فموظفو البلديات والجيش في الأردن لا يعتبرون من موظفي الخدمة المدنية، على عكس بلدان أخرى.