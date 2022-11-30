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الأربعاء، 30-11-2022 05:05 م

الناطق الرسمي : مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون الموازنة

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم مجلس الوزراء، فيصل الشبول، إن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، وفق المدة القانونية.

وأضاف الشبول، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن مشروع قانون الموازنة العامَّة لعام 2023 م، أن مشروع الموازنة يعكس التزام الحكومة بمسارات التحديث الثلاث، مشيرا إلى أن الموازنة تعبر بوضوح مضي المملكة نحو التعافي من الجائحة.

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وقال وزير المالية محمد العسعس، أن الحكومة ملتزمة بعدم فرض أية ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية .

واعلن العسعس، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن مشروع قانون الموازنة العامَّة لعام 2023م، رصد 355 مليون دينار لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي .
 
وتابع ان الحكومة خصصت 277 مليون دينار تحت بند القمح والشعير والأعلاف للحفاظ على أسعار المواد الغذائية الأساسية .

واشار العسعس الى ان الإيرادات الضريبية سترتفع 11% في 2023 لتصل إلى 6.6 مليار دينار من دون رفع العبء الضريبي .

وتابع العسعس ان معدل التضخم المتوقع في 2023 هو 3.8 % ويعتبر من أفضل المعدلات على مستوى العالم .

 

 

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