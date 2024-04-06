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السبت، 06-04-2024 06:00 م

النتائج الأولية المؤملة للبئر 18 من الحقل تظهر خلال أسابيع

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الوكيل الاخباري- نفذ وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشه، السبت، زيارة تفقدية إلى حقل حمزة الواقع شرقي منطقة الأزرق.اضافة اعلان


واطلع الوزير الخرابشه على التحضيرات الخاصة بعمليات الفحص والتحفيز للبئر رقم 18 في الحقل، والذي تم الانتهاء من حفره قبل شهرين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة، فإنه من المتوقع أن تظهر النتائج الأولية لعمليات فحص الطبقات المؤملة بالبئر والتي سجلت ظهور شواهد نفطية خلال أسابيع قليلة، وذلك اعتمادا على سرعة شحن المواد والمعدات والآليات من خارج الأردن إلى موقع العمل في الحقل.

كما زار الخرابشه بئر رقم19 والذي لا يزال في مرحلة الحفر حاليا ويعتبر البئر الأول يتم حفره بشكل أفقي، ومن المتوقع الانتهاء من حفره خلال الشهرين المقبلين.

وتأتي الزيارة التفقدية للحقل متابعة من الوزارة للأنشطة التي تنفذها في مجال أعمال الحفر ضمن البرنامج الوطني للتنقيب عن النفط والغاز الذي أطلقته الوزارة بداية العام 2022، وتماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي.

 




 

 


 

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