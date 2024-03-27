موظفون جدد يؤدون اليمين أمام رئيس مجلس المفوضين

الوكيل الإخباري - أدّى 12 موظفاً وموظفةً في أقسامٍ عدة اليمين، بحضور عطوفة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة ونائب رئيس مجلس المفوضين زاهرة طبيشات والمفوض المكلّف بمهام الأمين العام الجيولوجية وفاء البخيت.

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وقال السعايدة للموظفين الذين عُينّوا اخيراً في الهيئة وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ومديرية الموارد البشرية، إن الهيئة تطمحُ لتنفيذ الرؤية الملكية الرامية دوماً لتعزيز مبادئ الحوكمة والتميز واستدامة التطوير في قطاع الطاقة والمعادن من خلال تطوير دوره الرقابي والتنظيمي على القطاع.



واكد أنّ أمامهم تحدٍّ كبير في عكس الصورة المُثلى للشباب الأردني والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز الأعمال الموكلة لهم.

