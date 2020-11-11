النتائج الأولية لانتخابات دائرتي إربد الأولى والرابعة

الوكيل الاخباري -

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أعلنت رئيسة اللجنة الخاصة لدائرة إقليم الشمال القاضية إحسان بركات، النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر في دائرتي اربد الأولى والرابعة.وجاءت النتائج في الدائرة الانتخابية الأولى على النحو الآتي:-عبد المنعم العودات 4982 صوتاًمحمد العبابنة 5155 صوتاً.محمد جرادات 3375 صوتاً.خالد الشلول 4406 أصوات.زهير سالم دخل الله 3312 صوتاً.راشد الشوحة 3158 صوتاً.وجاءت النتائج في الدائرة الانتخابية الرابعة كالآتي:-مجحم حمد الصقور 8361 صوتاً.علي سليمان الغزاوي 5025 صوتاً.عطا حسين ابداح 2938 صوتاً.جعفر محمود ربابعة 4630 صوتاً.محمد تيسير بني ياسين 3382 صوتاً.وعن المقعد المخصص للكوتا في محافظة اربد، فازت آمال الشقران 9771 .