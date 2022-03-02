الخميس 03-03-2022
الوكيل الاخباري

بايدن لا يستبعد حظر واردات النفط الروسي

كندا تحيل الوضع في أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية

4 مقاتلات روسية تنتهك المجال الجوي السويدي

موسكو تتوقع مناقشة وقف إطلاق النار في محادثات الخميس

مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع

تنفيذ تمرين عسكري أردني فرنسي مشترك

حل لجنة فرع نقابة الصحفيين في الشمال

محاضرة بذكرى الإسراء والمعراج في البلقاء التطبيقية

آل البيت تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني

موسكو تنفي أنباء طرد السفير الأمريكي لديها

الأربعاء، 02-03-2022 04:33 م

النجار: الأردن متمسك بموقفه الثابت من القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية

unnamed_98


الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الثقافة، هيفاء النجار، إن الأردن متمسك بموقفة الثابت من القدس عاصمة لفلسطين والوصاية الهاشمية على المقدسات، ويكاد يكون البلد الوحيد الذي ما زال متمسكا بهذا الملف بإصرار وعزة.

وأضافت النجار، خلال لقائها الفاعليات الثقافية في لواءي ماحص والفحيص على مسرح جريس سماوي، بمناسبة إعلان اللواء إلى جانب لواءي البترا والرصيفة مدينة للثقافة الأردنية لعام 2022، "إننا نعمل ضمن الحكومة بتشاركية حقيقية لتنعكس الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة على المواطن فكريا وثقافيا وتنويريا.

وبينت النجار أننا بحاجة إلى صناعات إبداعية مبتكرة وصناعة ثقافية مستدامة تكون من إنتاج المجتمعات المحلية، مشيرة إلى أن هذا اللواء يشكل حالة وطنية بامتياز ونبضا أردنيا.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202125185212695869206

مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع

637818521676589480-1536x1152

تنفيذ تمرين عسكري أردني فرنسي مشترك

1634935260651

حل لجنة فرع نقابة الصحفيين في الشمال

2202228101950614609606

محاضرة بذكرى الإسراء والمعراج في البلقاء التطبيقية

1120213020417965295022

آل البيت تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني

وزارة التربية والتعليم

منع دخول أي طالب توجيهي لم يتلقى جرعتي اللقاح لقاعات الامتحانات

أخبار متعلقة
B06C21D1-37B5-485A-BD50-32954978CAEF-780x470

مكرمة ملكية بفرش 76 مسجداً في الأردن

ca7dc763-109f-49b9-9e4c-01e71a594c7c

الملكية لشؤون القدس تدعو لإبقاء المدينة وفلسطين حاضرة

1c2b789b-4915-4b40-8216-1d4a3c35e5f3

الاتحاد البرلماني العربي: الوصاية الهاشمية على المقدسات حق تاريخي

FLyt4auXsAMKgr2

الخصاونة: الأردن متمسك بثوابته إزاء القضية الفلسطينية

8ea0a191-b02d-4a59-b139-73d6743d9d30

توصية بتسريع "الرقمنة" في القطاع الحكومي

main_image61f8396c55758

الأردن يوقف إدخال زيت الزيتون من فلسطين