النجار: الأردن متمسك بموقفه الثابت من القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية

الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الثقافة، هيفاء النجار، إن الأردن متمسك بموقفة الثابت من القدس عاصمة لفلسطين والوصاية الهاشمية على المقدسات، ويكاد يكون البلد الوحيد الذي ما زال متمسكا بهذا الملف بإصرار وعزة.



وأضافت النجار، خلال لقائها الفاعليات الثقافية في لواءي ماحص والفحيص على مسرح جريس سماوي، بمناسبة إعلان اللواء إلى جانب لواءي البترا والرصيفة مدينة للثقافة الأردنية لعام 2022، "إننا نعمل ضمن الحكومة بتشاركية حقيقية لتنعكس الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة على المواطن فكريا وثقافيا وتنويريا.



وبينت النجار أننا بحاجة إلى صناعات إبداعية مبتكرة وصناعة ثقافية مستدامة تكون من إنتاج المجتمعات المحلية، مشيرة إلى أن هذا اللواء يشكل حالة وطنية بامتياز ونبضا أردنيا.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



