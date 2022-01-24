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الإثنين، 24-01-2022 02:48 م

النجار: الناقل الوطني من أولويات برنامج الحكومة الاقتصادي

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الوكيل الإخباري - أكد وزير المياه والري المهندس محمد النجار أن الناقل الوطني مشروع مائي استراتيجي وأولوية للأمن المائي الأردني كونه سيوفر 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من البحر سنويا لمختلف محافظات الاردن.

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وأشار النجار الى أن الحكومة أدرجت هذا المشروع ضمن برنامج أولويات عملها الاقتصادي، وتعمل بشكل حثيث لتنفيذه لأهميته وبصفته المشروع الأكبر، متوقعا أن يبدأ المشروع بالإنتاج عام 2027.


وقال، إن 5 ائتلافات تأهلت لتنفيذ المشروع وتسلمت وثائق عطائه، ومُنحت 6 أشهر لتقديم عروضها المالية والفنية، متوقعا التوقيع مع الائتلاف الأفضل قبل نهاية العام الحالي.


وأشار إلى أن كل ما يتعلق بتمويل مشروع الناقل الذي يهدف لتحلية مياه من البحر الأحمر في خليج العقبة يرتبط بوزارتي التخطيط والمالية، مقدرا التكلفة غير النهائية للمشروع بنحو 2.5 مليار دولار.

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