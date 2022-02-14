النجار: زيادة السكان واللجوء السوري وراء التحديات المائية

الوكيل الإخباري - أكد وزير المياه والري المهندس محمد النجار أن استراتيجية الوزارة تسير بشكل فاعل لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه قطاع المياه نتيجة أسباب عديدة خاصة نقص الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية.

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حديث النجار جاء خلال افتتاح ورشة عمل "مواجهة تحديات ندرة المياه: البحث عن خيارات مجدية ومستدامة ومزدهرة للزراعة والمياه في عام 2050" وبحضور السفير الهولندي في عمان هاري فيرويج ومندوبا عن وزير الزراعة أمين عام وزارة الزراعة الدكتور محمد الحياري وأمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة وامين عام سلطة وادي الاردن المهندسة منار محاسنة وأمين عام وزارة البيئة الدكتور خالد خشاشنة ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد وعدد من مسؤولي قطاع المياه والزراعة والبيئة.



وقال إن هذه اللقاءات التي تضم جميع الجهات ذات العلاقة من الوزارات والجهات الداعمة والأكاديمية تؤدي إلى تأسيس فهم مشترك للواقع المائي والزراعي فقبل بضعة عقود كانت الامكانيات الحيوية أكثر من الأمن الغذائي ولكن بسبب التغير المناخي وانخفاض معدل الهطول المطري لاكثر من 50% أدى لجفاف العديد من المياه الجوفية في المملكة.



وبين النجار أن التحديات المائية تزداد مع تزايد الاحتياجات، مؤكدا أن ادارة القطاع بصدد مراجعة الاستراتيجيات وتحديثها لتتواءم مع مختلف التحديات مثل الزيادة السكانية واللجوء السوري والتغيرات المناخية وإيجاد مصادر مائية بديلة مثل (الناقل الوطني) لتحلية مياه البحر إضافة الى موارد غير تقليدية (معالجة مياه الصرف الصحي) واستخدامها لري بعض المزروعات بما يضمن تحسين التزويد وسد الحاجة.



وأكد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لوضع سلم الأولويات والاحتياجات بمشاركة جميع الأطراف للخروج ببرامج عملية تنعكس على تحسين الأداء في كافة القطاعات.



من جانبه قال السفير الهولندي هاري فيرويج ان هولندا تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الشركاء لحل تحديات المياه العالمية والمحلية لذلك جاءت هذه الورشة بالتعاون مع المؤسّسة الأكاديميّة الهولنديّة الرائدة، جامعة واجنينجن ومركز الأبحاث WUR (Wageningen University and Research) لعقد جلسات الحوار بين أصحاب العلاقة والجهات المختلفة للخروج بتوصيات يمكن للأردن الاستفادة منها في عملية صنع السياسات وتنفيذها.



وأضاف هاري أنه سعيد لإطلاق هذه المبادرة وإن مملكة هولندا تُولي أهمية كبيرة للتعاون مع الشركاء لمواجهة التّحدّيات العالميّة والمحليّة المتعلّقة بالمياه، ونأمل أن تسفر الجلسات الحواريّة بين أصحاب العلاقة المتعدّدين بالخروج بتوصيات مهمة يمكن للأردن الاستفادة منها وتبنيها أثناء وضع السياسات وتنفيذها."



وأوضح ان السفارة الهولندية في الأردن تدعم الحوارات المتعلقة بالسياسات كجزء من برامجها المتعلقة بالمياه والتي تهدف بالعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة الأردنية لمعالجة أزمة المياه في الأردن، من خلال بناء القدرات ودعم إدارة الموارد المائية البديلة وتبادل المعرفة والمهارات والذي يتوافق مع الخطة التنفيذيّة الوطنيّة للنموّ الأخضر في الأردن للفترة 2021-2025، التي تدعو إلى إرساء ثقافة تبادل المعارف والابتكار والمشاركة والتعاون.



بدوره قال أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري ان الوزارة تهدف لدعم المزارعين من خلال تنظيم وتطوير القطاع الزراعي من خلال المحافظة عليه من اجل قطاع متطور ومستدام يحافظ على الموارد الزراعية واهمها المياه ويلبي متطلبات الاسواق الداخلية والخارجية.



وأضاف الحياري ان الخطة الاستراتيجية لقطاع الزراعة 2020-2025 تتضمن ثمانية اهداف منها تعزيز الاستثمار والبنية المعرفية في مجال التكنولجيا الحديثة في القطاع الزراعي، التركيز على الانتاج والانتاجية، تعزيز الامن الغذائي، الاعتماد على الانتاج الزراعي المحلي ولتحقيق هذه الاهداف تقوم وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاعات المختلفة واهمها وزارة المياه لتنفيذ العديد من الاجراءات التي تعمل على تحسين الواقع الزراعي وتوفير المياه من خلال العديد من المشاريع المشتركة.



مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية نزار حداد أكد ان المركز يسعى لتوظيف كافة التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدِّمة لاحداث التنمية المستدامة وتعزيز الامن الغذائي من خلال تمكين المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية.