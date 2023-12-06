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الأربعاء، 06-12-2023 06:39 م

النزاهة ومكافحة الفساد تطلق مسابقة الهاكاثون

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الوكيل الاخباري - أطلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وصندوق الملك عبد الله للتنمية، مسابقة هاكاثون النزاهة ومكافحة الفساد.

وقال رئيس مجلس الهيئة الدكتور مهند حجازي، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ورئيس مجلس إدارة صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ناصر اللوزي، والمدير التنفيذي للصندوق مازن طبلت، ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي حمادين، إن مسابقة الهاكاثون تستهدف قطاع الشباب ونشطاء التواصل الاجتماعي، لاستنهاض هممهم وإدماجهم في نشر التوعية بمعايير النزاهة الوطنية.

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