السبت 25-11-2023
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السبت، 25-11-2023 08:38 ص

5 ملايين دينار لزيادة صادرات 150 منشأة صناعية

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الوكيل الاخباري - أطلقت شركة تنمية المشاريع والصادرات الأردنية "بيت التصدير"، المملوكة للحكومة والقطاع الخاص، برنامجا جديدا يستهدف  تحفيز وزيادة صادرات 150 منشأة صغيرة ومتوسطة في القطاع الصناعي في جميع محافظات المملكة بكلفة 5 ملايين دينار.

وسجلت الحكومة، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، العام 2019، شركة تحت مسمى "بيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية"- "بيت التصدير" بالشراكة مع القطاع الخاص برأسمال يبلغ 899 ألف دينار؛ إذ تشكل حصة مساهمة القطاع الخاص 51 %، فيما تشكل مساهمة الحكومة 49 %.

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