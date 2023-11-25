5 ملايين دينار لزيادة صادرات 150 منشأة صناعية

الوكيل الاخباري - أطلقت شركة تنمية المشاريع والصادرات الأردنية "بيت التصدير"، المملوكة للحكومة والقطاع الخاص، برنامجا جديدا يستهدف تحفيز وزيادة صادرات 150 منشأة صغيرة ومتوسطة في القطاع الصناعي في جميع محافظات المملكة بكلفة 5 ملايين دينار.



وسجلت الحكومة، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، العام 2019، شركة تحت مسمى "بيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية"- "بيت التصدير" بالشراكة مع القطاع الخاص برأسمال يبلغ 899 ألف دينار؛ إذ تشكل حصة مساهمة القطاع الخاص 51 %، فيما تشكل مساهمة الحكومة 49 %.

اضافة اعلان