الخميس 05-10-2023
الوكيل الاخباري

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة

استاذة في الجامعة الأردنية تفوز بجائزة عالمية

رئيس الوزراء: لا يسمو لقبٌ ولا تعلو وظيفةٌ على وظيفة المعلِّم

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة جنوب إفريقيا

العمل : حملة تفتيشية على المدارس الخاصة

ارتفاع الإيرادات المحلية 404 ملايين دينار خلال الشهور السبعة الأولى من 2023

مديرية الأمن العام تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

النطق بالحكم ضد مروجين لأخبار كاذبة تتعلق بزلزال مدمر الأسبوع المقبل

البلقاء التطبيقية: مقاعد على البرنامج الموازي لطلبة الدبلوم

وزير الصحة : بدأنا بإعطاء مطعوم الحصبة

الخميس، 05-10-2023 02:09 م

النطق بالحكم ضد مروجين لأخبار كاذبة تتعلق بزلزال مدمر الأسبوع المقبل

2UmAdXALWFK4FtPv2D0CBMQdMeri0QqbxydDMBx8


الوكيل الاخباري - عقدت الهيئة القضائية المختصة بالجرائم الالكترونية لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات اليوم، أول جلساتها في قضية قيام شخصين أحدهما يبلغ من العمر 49 عاما والآخر 20 عاما بنشر تسجيلات صوتية تحمل مزاعم وقوع زلزال كبير ومدمر في المنطقة.

اضافة اعلان


واستمعت المحكمة خلال جلسة علنية إلى شهود النيابة كافة، والبالغ عددهم 3 أشخاص، وتغيب المتهمان في القضية عن الحضور، وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى الأسبوع المقبل والنطق بالحكم.


وتعد هذه أول قضية إشاعة أخبار كاذبة، وتهديد الأمن الوطني والسلم المجتمعي يتم اللجوء فيها للقضاء لتطبيق نصوص قانون الجرائم الإلكترونية بتعديلاته الجديدة، والتي أصبحت سارية المفعول اعتبارا من 12 من شهر أيلول الماضي، والتي تصل عقوبتها وفق نصوص القانون إلى الحبس من 3 أشهر لــــ 3 سنوات أو بغرامة مالية من 5 آلاف إلى 20 ألف دينار.


وكانت النيابة العامة حققت مع شخصين في قضية جنحوية محالة إليها من وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، وتعلقت بنشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية وفقا لأحكام المادة (15/أ) من القانون المذكور.


وتمحورت هذه الأفعال حول نشر تسجيل صوتي باستخدام أحد التطبيقات يتعلق بحدوث زلزال ذي آثار تدميرية واسعة النطاق، وبعد اختتام التحقيقات وإجراء المقتضيات القانونية تم إحالة القضية للسير فيها أمام محكمة صلح جزاء عمان، ولا زالت القضية قيد النظر.

 

وعمل المجلس القضائي وفور صدور القانون الجديد على تخصيص مجموعة من القضاة والمدعين العامين في المحاكم ودوائر الادعاء العام كافة لتولي التحقيق، والنظر في قضايا الجرائم الإلكترونية كل وفق اختصاصه، إذ بلغ مجموع المخصصين منهم (75) قاضيا ومدعيا عاما.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
55555

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة

1696506969192

وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية بالمناسبات بالشونة الشمالية

5

استاذة في الجامعة الأردنية تفوز بجائزة عالمية

44

رئيس الوزراء: لا يسمو لقبٌ ولا تعلو وظيفةٌ على وظيفة المعلِّم

وزارة الخارجية

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة جنوب إفريقيا

920231210825922282726

العمل : حملة تفتيشية على المدارس الخاصة

أخبار متعلقة
1696246586048

القضاء ينظر في أول قضيتي أخبار كاذبة روجت في الأردن

920231861913561447724

إدارة الأزمات يوضح حول الاستجابة لسيناريو وقوع زلزال في الأردن

uDeTo1CNfn7DxslzVgm4bKZUqXhQefdY31KBihvK

إجراء من الوطني لحقوق الإنسان بشأن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد

bk26_0

قانون الجرائم الإلكترونية الجديد يدخل حيز التنفيذ غداً

٨

هام من سفارة الأردن في المغرب بعد وقوع الزلزال

02main61ae7098c9a26

القوانين الجديدة للسير والجرائم الإلكترونية في الأردن تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل