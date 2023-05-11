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الخميس، 11-05-2023 04:48 م

النقل تناقش تطور مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء

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الوكيل الإخباري- عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع "حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء وداخل حدود أمانة عمان الكبرى" اجتماعها الثالث للعام 2023 في وزارة النقل، اليوم الخميس.

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وناقش المجتمعون برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل رئيس اللجنة المهندس ماهر أبو السمن، تطور سير العمل في المشروع والمعيقات التي تواجه أعمال البنية التحتية، كما ناقشوا الإدارة التشغيلية والعقدية للتشغيل

المستقبلي، والإجراءات التي يمكن أن تستقطب المستثمرين لتشغيل المشروع.


وقدم الجهاز الفني المتابع للمشروع عرضا مرئيا حول تطورات المشروع من ناحية البنية التحتية وعمليات التشغيل.


وأكد أعضاء اللجنة ضرورة تضافر الجهور والإسراع في تنفيذ المشروع؛ لما له من أهمية بالغة في تشجيع الاستثمار ودفع العجلة الاقتصادية والمساعدة في تخفيف الأزمات المرورية.


وأكدوا أن اللجنة تتابع الإجراءات لضمان تسهيل العمل والالتزام بالخطة الزمنية لاستكمال أعمال البنية التحتية وتشغيل المشروع على النحو المخطط له.

 




 

 


 

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