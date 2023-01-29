النوايسة: إدخال التربية الإعلامية للمناهج تعبير عن إرادة الدولة في التحديث الإداري

الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، إن إدخال مادة التربية الإعلامية إلى مناهج التدريس يشكل جزءا من إرادة الدولة الأردنية في استراتيجية التحديث والتطوير الإداري.



وأضاف خلال إدارته لأعمال جلسة اليوم الثاني من أعمال الملتقى الإعلامي العربي والتي عقدت اليوم الأحد بعنوان "التربية الإعلامية والمعلوماتية - واستعراض الجهود الأردنية في مجال التربية الإعلامية" أن إدخال التربية الإعلامية تشكل أبرز مهام وزارة الاتصال الحكومي مؤكدا أنها تحظى باهتمام من أعلى المستويات في الدولة.



واستعرض النوايسة مراحل وطرق نشر التربية الإعلامية وإدخالها إلى مناهج التعليم الأساسي والجامعي من حيث المهام ومراحل التطبيق وتحديث المناهج وتأهيل الكوادر التعليمية والتدريسية .

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