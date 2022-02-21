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الإثنين، 21-02-2022 03:11 م

الهناندة: نمتلك البنية التحتية لإتمام التحول الرقمي

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الوكيل الإخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن لدى الأردن بنية تحتية جيدة ومتقدمة ومجهزة بالكامل تمكنه من إتمام عمليات التحول الرقمي.

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وأضاف الهناندة خلال فعالية الابتكار والتكنولوجيا والريادة الأردنية المقامة في دبي، “أننا وفيما يخص الخدمات الرقمية متأخرون قليلا لكننا على الطريق”.


وأكد أنه في عام 2022 سيتم الإنتهاء من رقمنة عدد جيد من الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض الأردن.


وأشار إلى أن التحديات التي تواجه عمليات التحول الرقمي تكمن في العمليات والإجراءات المعقدة والمتبعة منذ 20 عاما، مبينا ضرورة إعادة هيكلة هذه العمليات بطريقة تتماشى مع القوانين والأنظمة والتشريعات الموضوعة منذ سنوات عدة.


وتابع الهناندة “نتلقى كل الدعم لمعالجتها والأمور تسير بطريقة إيجابية”.


وحول الكوادر البشرية، اعتبر الهناندة أن واحدة من الأمور القوية في الأردن هي توفر الكوادر البشرية الموهوبة.


وأوضح أن هناك قطاعات تتطلب اهتماما ومسارا خاصا فيما يخص التحول الرقمي، كقطاعي الصحة والتعليم، فهم بحاجة إلى خطط مختلفة.

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