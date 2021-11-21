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الأحد، 21-11-2021 06:37 م

الهواري : دخول الموظفين العاملين بالمنشآت الحكومية والخاصة سيكون مرتبط بأخذ جرعتي اللقاح

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الوكيل الاخباري - شدد وزير الصحة فراس الهواري الأحد، على أنه اعتبارا من 1/1/2022 سيكون دخول جميع الموظفين العاملين بالمنشآت الحكومية والخاصة مرتبط بأخذ جرعتي اللقاح ، وأيضا جميع مرتادي هذه المنشآت سيكون دخولهم مرتبط بأخذ جرعتي اللقاح لمن يزيد عمرهم عن 18 عاما.

"هناك فرصة للجميع اليوم لأخذ اللقاحات ، ولا بد من التأكيد على مأمونية اللقاحات وأن جميع القيود التي كانت مفروضة على هذه اللقاحات قد رفعت الآن وخاصة لقاحات فايزر حيث لا يوجد هناك استخدام طارئ ولم يعد هناك تحديد للفئة العمرية . " وفق الهواري . 

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