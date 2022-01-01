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السبت، 01-01-2022 12:12 م

الردايدة: المحميات اساسية في تعزيز السياحة البيئية

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الوكيل الإخباري - أكد وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة أهمية الدور الذي تقوم به المحميات في تعزيز السياحة البيئية.

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وأضاف خلال زيارة إلى محمية غابات عجلون، أن المبادرات الملكية ركزت على المحمية نظراً للأنشطة والبرامج التوعوية التي تعقدها في مبنى الاكاديمية، مشيراً إلى أن هذه الجولة تأتي لمتابعة المشاريع التي تنفذ ضمن المبادرات الملكية ومنها النزل البيئي وقرية العاب المغامرة.


وبين أهمية الترويج الإعلامي للخدمات والمنتجات التي توفرها الأكاديمية بما يعزز حضورها تسويقياً وسياحياً، إضافة إلى أهميتها في توفير فرص العمل لأبناء المحافظة للحد من الفقر والبطالة.


واستمع الوزير الردايدة إلى شرح من مدير المحمية عثمان الطوالبة عن البرامج التي تنفذها المحمية والخطط المستقبلية، مبيناً أن النزل البيئي يشتمل على 15 شاليه وقرية العاب المغامرة تتضمن حوائط تسلق وأبراج إنزال وميادين حواجز ومسارات للدراجات الهوائية وألعاب متنوعة، إضافة إلى الأكواخ التي تعزز السياحة البيئية .

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