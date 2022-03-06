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الأحد، 06-03-2022 12:35 م

الهواري: نعمل على إحياء الابتعاث إلى خارج الأردن

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة فراس الهواري عمل الوزارة على إحياء الابتعاث إلى خارج الأردن.

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وقال الهواري، خلال جلسة نيابية، اليوم الأحد، إن برامج الابتعاث موجودة دوما ويتم اختيار الأشخاص المبتعثين على أساس التنافس والحصول على القبول بالمؤسسات المبتعثين إليها.

 

وأضاف أن برنامج ابتعاث الأطباء إلى مستشفيات الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية يعتمد على نتائج تحصيلهم في الاختبارات التي يخضعون لها من تلك الجهات دون تنسيب أو تدخل من الوزارة.

 

وتعهد الهواري بأن تقوم الوزارة بابتعاث أي طبيب يحصل على قبول للاختصاص في أي جهة محلية بشرط أن يجتاز الامتحان.



 




 

 


 

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