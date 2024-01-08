الهيئة الخيرية الأردنية تسيّر 46 شاحنة مساعدات جديدة إلى غزة

الوكيل الاخباري - سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الاثنين، قافلة مساعدات إغاثية مكونة من 46 شاحنة إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

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وحملت القافلة على متنها الأدوية والمواد الغذائية والإغاثية وضمن الاحتياجات الواردة من قطاع غزة ليصار إلى توزيعها من خلال الجهات المعنية في غزة.



وأشارت الهيئة إلى أن القافلة سُيّرت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

