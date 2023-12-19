رئيس هيئة الأركان يستقبل نظيره الأميركي

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الثلاثاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الفريق أول تشارلز براون والوفد المرافق.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع نظيره الأميركي، بحضور السفيرة والملحق الدفاعي الأميركي في عمان، مجالات التعاون العسكري بين الجيشين، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.



واستمع براون والوفد الضيف إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تبين حجم التطوير والتحديث على الأسلحة والمهام والمعدات في القوات المسلحة الأردنية، وبما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.



ودون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركي كلمة في سجل الزوار.