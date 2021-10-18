الإثنين 18-10-2021
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الإثنين، 18-10-2021 05:33 م

الهيئة الخيرية الهاشمية تطلق حملة دفا الأهلي

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الوكيل الاخباري - نفذت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبدعم من البنك الأهلي الأردني، ومن خلال منصة نوى، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، حملة الشتاء "دفا الأهلي" لتوزيع الأغطية الشتوية على الأسر الأردنية العفيفة في محافظة العاصمة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، إن الحملة تهدف إلى التخفيف من حدة الضغوط الاقتصادية الملقاة على كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الظروف الحالية الصعبة والناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، حيث قام موظفو البنك بتوزيع الأغطية الشتوية على ما يقارب 700 منتفع وضمن الإجراءات والمعايير الصحية.

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