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الأحد، 03-10-2021 04:58 م

وزير النقل: دعم قطاع الطيران يتصدر الأولويات الأردنية

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الوكيل الاخباري - قال وزير النقل المهندس وجيه عزايزة إن دعم قطاع الطيران يتصدر الأولويات الأردنية؛ لكونه واحدا من أهم العوامل الجاذبة للسياحة والاقتصاد، ولإيجاد بيئة محفزة قادرة على جلب الاستثمار.

وأضاف، خلال رعايته حفل إطلاق مشروع "التوأمة" الأردني الأوروبي في مجال دعم هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني في تعزيز أمن الطيران، اليوم الأحد، أن المملكة تحرص دوما على تطبيق استراتيجيات أمنية محدثة بما يتواكب وتطورات العصر، عبر إيجاد شراكات وفتح آفاق التعاون الدولي خاصة في مجال النقل الجوي لما للقطاع من أهمية كبيرة داخليا وخارجيا.

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