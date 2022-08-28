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الأحد، 28-08-2022 03:02 م

الهيئة الخيرية الهاشمية توزع 1000 طرد غذائي على أسر عفيفة

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الوكيل الاخباري- انهت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تنفيذ مشروع "توزيع الطرود الغذائية 2022" في عدد من محافظات المملكة.

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وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد، إن المشروع استهدف 1000 أسرة من الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين الفلسطينيين والسوريين.


وأشار البيان إلى أن المشروع الذي استمر أسبوعين وزع الطرود على مستحقيها في كل من العاصمة عمان وعجلون وإربد وجرش والكرك والزرقاء، حيث احتوى الطرد على المواد الغذائية الأساسية وعددها 19 مادة.


واوضح أنه تم التنسيق مع مديريات التنمية الاجتماعية في المحافظات والجمعيات الخيرية ودائرة الشؤون الفلسطينية للوصول إلى المستفيدين.



 




 

 


 

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