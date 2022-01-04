الهيئة المستقلة للانتخاب تنشر نتائج طلبات الاعتراض

الوكيل الإخباري - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني نتائج طلبات الاعتراض على الغير والصادرة عن الهيئة و طلبات الاعتراض على الذات الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

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وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة المخولة بالبت في الطلبات الشخصية أو الصادرة عن المجلس بخصوص الاعتراض على الغير قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية/ الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عرضها، وذلك وفقا للتعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.

