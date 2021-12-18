نشر جداول الناخبين الأولية لانتخابات المجالس المحلية لعام 2022

الوكيل الإخباري - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني، جداول الناخبين الأولية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان 2022.

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وتُعرض جداول الناخبين أيضا في مقار لجان الانتخاب، وأماكن العرض التي حددتها الهيئة والبالغ عددها (438) مكانا، وذلك استنادا لأحكام المادة (36) من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021، والمادة (6) من قانون أمانة عمّان، رقم 18 لسنة 2021.



وسيتم عرض الجداول الأولية لمدة سبعة أيام في مقر لجنة الانتخاب حيث يحق لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجداول الأولية للناخبين أو وجد خطأ في تحديد مركز الاقتراع الخاص به، ولكل شخص لم يدرج اسمه في الجداول الأولية للناخبين، أن يتقدم بطلب خطي لدى أي مكتب أحوال مدنية وجوازات في المملكة، لتصحيح الخطأ في بياناته أو لتعديل مركز الاقتراع الخاص به، أو لإدراج اسمه في الجداول، حسب النموذج المعدّ لهذه الغاية، خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء لجان الانتخاب الجداول الأولية للناخبين.



وللناخبين ذوي الإعاقة والناخبين الذين لديهم صعوبة جسدية تعيقهم من الوصول لمركز الاقتراع المحدد لهم، تقديم طلب لأي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية لتغيير تلك المراكز بأخرى مؤهلة ومخصصة لاستقبالهم وممارسة حقهم في الاقتراع.



وكذلك يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض خطيا لدى الهيئة من خلال رئيس لجنة الانتخاب على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين ضمن منطقة البلدية/ الدائرة الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين، ووفقا للشروط المحددة في التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان، مرفقا اعتراضه بالوثائق والبيانات التي تؤيد وتثبت صحة طلبه.



وقد قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في وقت سابق، اعتبار يوم الثلاثاء 22 آذار/مارس 2022، موعدا للاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.

