الوطني لحقوق الإنسان يشارك في مؤتمر دولي بالدوحة

الوكيل الإخباري - شاركت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن، وميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبو دلبوح، في أعمال المؤتمر الدولي "التغيرات المناخية وحقوق الإنسان" المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، برعاية رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، وبتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

اضافة اعلان



كما شارك من المركز الوطني لحقوق الإنسان - في المؤتمر الذي انعقد على مدى يومين بحضور نحو 600 مشارك - مدير إدارة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محمد الحلو، حيث انضم إلى اجتماعات لجنة الخبراء المعنيين بإعداد دليل تدريب مدربي المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان الأعضاء بالشبكة العربية، وذلك لإتمام العمل المشترك وإنهاء الحقيبة التدريبية للدليل المشار اليه، المنبثق عن دليل (دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في رصد حقوق الانسان في سياق العملية الانتخابية)، ومن المتوقع المباشرة في اجراء عمليات التدريب في شهر أكتوبر من العام الحالي.



ويناقش المشاركون في المؤتمر من دول ومنظمات عدة قضايا عاجلة تواجهها البشرية حول تغير المناخ وحقوق الإنسان، والآثار والالتزامات، كما يناقش المؤتمر دور الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان في النهوض بالعمل المناخي القائم على الحقوق.



ويتضمن المؤتمر ثلاث مجموعات عمل رئيسية بهدف تعزيز الوصول إلى نتائج وتوصيات واقتراحات عملية مُلهمة للدول والجهات الفاعلة للحد من تأثير التغير المناخي على حقوق الإنسان، مع تسليط الضوء على حقوق الأشخاص الذين يعيشون في ظروف صعبة، ويدرس سبل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بطريقة طموحة وشاملة وقائمة على الحقوق، وتعزيز العمل المناخي الشامل، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة بما يتماشى مع الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة.